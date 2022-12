Initiatives : une pâtissière propose des desserts adaptés aux personnes souffrantes

En Île-de-France, une pâtissière a eu l’idée de créer des ateliers de pâtisserie santé. Elle propose des recettes adaptées à d’éventuels effets secondaires de traitements prescrits.

Sandrine Baumann-Hautin est pâtissière, et prépare des recettes en adéquation avec la santé. Elles sont adaptées aux maladies chroniques comme le diabète, ou aux personnes atteintes d’un cancer. En parallèle, elle anime des ateliers ou elle fait cuisiner des desserts. Pour les personnes souffrantes, c’est l’occasion d’oublier la maladie durant quelques heures.

L’alimentation est essentielle pour les malades

Pour les malades, l’alimentation est un élément primordial. "L’alimentation est essentielle pour ces personnes-là, et c’est vraiment important de les accompagner et de leur donner toutes les petites informations et des recettes simples, rapides et faciles à refaire", décrit la cheffe Sandrine Baumann-Hautin. Présente sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Valérie Heurtel parle d’Olivier Chaput, un chef qui se rend dans les écoles pour apprendre aux enfants à cuisiner. Elle met également en avant une application qui permet d’éviter les gaspillages.