Bien à vous : s'habiller en recyclé

Aujourd'hui en France, seulement 30 % des vêtements que l'on possède sont portés. Un Français jette en moyenne 12 kilos de vêtements par an, un gaspillage colossal pour deux jeunes entrepreneurs. En 2016, ils créent la startup Hopaal. L'industrie du textile est très polluante et "aujourd'hui, pour faire un t-shirt il faut 2 700 litres d'eau, alors qu'un t-shirt recyclé n'en utilise que 50", explique Clément Maulavé, l'un des deux fondateurs. La matière première de cette enseigne est fournie en tonnes par les vêtements jetés par les particuliers. Les mailles effilochées donnent de la fibre, qui est ensuite transformée en fil recyclé. Afin d'obtenir un tissu plus résistant, la marque a accepté l'utilisation de polyester issu de bouteilles plastiques. Le fil est donc 100 % recyclé et permet de réaliser des vêtements avec un très faible impact environnemental. De plus, la fabrication des pièces est exclusivement française.

Une marque éthique

La tendance d'Hopaal c'est le basique intemporel, le contraire de la mode jetable. Mais le made in France a un coût ; un t-shirt recyclé est vendu 35 €, un pull 120 €. Le prix ne semble pas être un frein pour le consommateur puisque l'entreprise a doublé son chiffre d'affaire en deux ans d'existence. Elle emploie aujourd'hui 5 personnes et reverse 1 % de son chiffre d'affaire à des associations œuvrant à la préservation des montagnes et des océans.

