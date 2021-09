Primaire écologiste : Yannick Jadot veut "construire un grand rassemblement"

"Je suis très heureux et très fier de la famille écologiste", se félicite Yannick Jadot, arrivé en tête au premier tour de la primaire écologiste dimanche 19 septembre au soir avec 27,70% des voix, devant Sandrine Rousseau (25,14%). L'eurodéputé, invité de France Inter lundi 20 septembre, veut "construire un grand rassemblement" en vue de la présidentielle 2022.

"On doit avancer, mais pour cela il nous faut conquérir le pouvoir", explique-t-il. Accusé par certains militants de son propre parti de n'être pas assez radical il rétorque que "la réalité dans ce pays, c'est la radicalité du dérèglement climatique, c'est la radicalité de l'effondrement de la biodiversité. La radicalité que je porte, c'est la radicalité de gagner l'élection présidentielle (…) la radicalité que je porte c'est celle qui va conquérir le pouvoir."

L'écologie a "des solutions face aux difficultés quotidiennes"

"On a montré que l'écologie avait des solutions aux difficultés quotidiennes des Français et on a dit quel point le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité étaient des sujets essentiels", poursuit-il. "L’écologie que je porte, c’est une écologie qui veut rassembler", insiste le candidat qualifié au second tour de cette primaire écologiste.

"Ce que je dis à celles et ceux qui sont inscrits et qui ont déjà voté c'est : est-ce que nous voulons gagner ? Est-ce que nous voulons conquérir le pouvoir en 2022 ?", interroge le candidat écologiste. S'il perd ce second tour, il se ralliera derrière Sandrine Rousseau. "Evidemment ce sera une famille écologiste unie et rassemblée derrière sa candidate ou son candidat".