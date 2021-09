DIRECT. Primaire écologiste : le vote clôturé à 17 heures, suivez avec nous les résultats du premier tour

Ce qu'il faut savoir

Cinq nuances de vert. La premier tour de la primaire écologiste arrive à son terme dimanche 19 septembre, à 17 heures, heure prévue pour la clôture du vote sur le site lesecologistes.fr. Plus de 120 000 citoyens, militants des partis ou des marches pour le climat, simples sympathisants ou fervents défenseurs de la décroissance, ont commencé à voter jeudi. En lice, Yannick Jadot, Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Eric Piolle et Sandrine Rousseau. Parmi eux, le futur candidat écologiste pour l'élection présidentielle de 2022. Les résultats et les réactions sont à suivre en direct sur franceinfo.

Un vote en ligne. Sans bureau de vote physique, c'est sur les réseaux sociaux que s'observe le ballet des électeurs. Le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, et le candidat et eurodéputé Yannick Jadot ont donné l'exemple dès jeudi matin. Dans leurs tweets, l'exclamation "a voté!" s'accompagne... d'une capture d'écran du mail de confirmation et du hashtag consacré, #PrimaireEcologiste. Certains inscrits ont regretté sur Twitter de ne pas avoir pu voter, bloqués par le système anti-fraudes du prestataire.

Des candidats au profil varié. Yannick Jadot est eurodéputé ; Delphine Batho, députée ; Jean-Marc Governatori, entrepreneur ; Eric Piolle, maire de Grenoble, et Sandrine Rousseau, économiste. Bien que leurs opinions sur divers sujets de société varient, comme la laïcité, ces cinq personnes sont toutes en accord sur l'écologie et ses points majeurs, comme la fin des pesticides et le développement du bio. Ils sont toutefois plus ou moins libéraux, en faveur d'alliances à gauche ou pour l'autonomie des Verts.

Une participation hors EELV. Alors que la plupart anticipaient un duel entre l'eurodéputé Yannick Jadot et Eric Piolle, avec l'ancienne vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais Sandrine Rousseau en embuscade, les cartes sont rebattues par la participation de dizaines de milliers d'inscrits non encartés à EELV. Les militants membres de l'un des cinq mouvements du pôle écologiste représentent moins de 14% des inscrits.