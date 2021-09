Présidentielle 2022 : le candidat Xavier Bertrand invité de France 2 ce jeudi dans "20h22"

Objectif : décrypter et analyser son programme et ses enjeux. Jeudi 30 septembre, le président des Hauts-de-France et candidat déclaré à l'élection présidentielle Xavier Bertrand sera le premier invité du "20h22", le nouveau rendez-vous politique de France Télévisions. Cet entretien de vingt minutes sera réalisé par Anne-Sophie Lapix, Nathalie Saint-Cricq et Mohamed Bouhafsi pendant le journal de 20 heures de France 2.

Participera-t-il au congrès du parti Les Républicains (LR) pour désigner son candidat officiel ? La question devrait être au cœur de l'interview, alors que les adhérents LR se sont prononcés samedi pour la désignation de leur candidat par un vote restreint aux militants. Ce congrès est prévu le 4 décembre. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin ont déjà fait savoir qu'ils y présenteraient leur candidature. D'après un récent sondage, Xavier Bertrand fait figure de favori parmi les sympathisants LR face à tous ses concurrents potentiels.