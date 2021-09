Présidentielle 2022 : le parti Les Républicains désignera son candidat par un vote des adhérents réunis en congrès

Les adhérents du parti seront appelés à se prononcer sur la personne la plus à même de les représenter dans la course à l'Elysée, lors d'un congrès qui se tiendra le 4 décembre.

L'option de la primaire n'a pas été retenue. Le parti Les Républicains désignera son candidat à l'élection présidentielle 2022 par un vote des adhérents réunis en congrès, a annoncé le président du parti, Christian Jacob, samedi 25 septembre. Invités à choisir le mode de désignation, les adhérents ont tranché à 58% via un vote organisé en ligne entre vendredi 18 heures et samedi à la même heure. Ce congrès à deux tours aura lieu le 4 décembre, a annoncé Christian Jacob.

Les 79 181 adhérents à jour de cotisation étaient invités à se prononcer afin de modifier les statuts du parti, lesquels prévoient une primaire depuis 2015. Le taux de participation a atteint 50,28% des voix.

Une porte ouverte pour Bertrand et Pécresse

L'expérience de la primaire a laissé un goût amer en 2016, éliminant Nicolas Sarkozy dès le premier tour, et exacerbant les tensions jusqu'à l'échec de François Fillon à la présidentielle. Une majorité de militants ont ainsi préféré un congrès réservé aux seuls militants LR.

Cette option ouvre la porte à une participation de Xavier Bertrand. En tête des sondages sans toutefois écraser le match, le président de la région Hauts-de-France, qui ne fait plus partie de LR, refusait une primaire. Valérie Pécresse, qui a elle aussi quitté le parti, et Michel Barnier plaidaient quant à eux pour une primaire ouverte. Eric Ciotti et Philippe Juvin figurent également parmi les candidats potentiels.