Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand est le mieux placé à droite pour battre ses concurrents, selon un sondage

Xavier Bertrand est considéré par les Français comme le candidat de droite le plus à même de battre Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022, selon un sondage Ifop pour le JDD publié dimanche 26 septembre. Quelque 28% des sondés estiment que le président de la région Hauts-de-France est capable de battre le chef de l'Etat, contre 8% pour Valérie Pécresse, présidente de l'Ile-de-France, et 5% pour l'ex-négociateur du Brexit, Michel Barnier. Mais selon l'enquête menée les 23 et 24 septembre auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), 55% des personnes interrogées considèrent qu'aucun candidat de droite ne pourra battre le président sortant.

Chez les seuls sympathisants LR, Xavier Bertrand fait figure de favori face à tous ses concurrents potentiels. Quelque 63% des sondés l'estimant ainsi capable de battre le Emmanuel Macron, contre 11% pour Michel Barnier et 8% pour Valérie Pécresse. Les sympathisants de droite jugent également qu'il est le mieux placé à droite pour battre le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts (69%), la socialiste Anne Hidalgo (66%), la présidente du RN Marine Le Pen (69%) ou encore le patron des Insoumis Jean-Luc Mélenchon (66%). "Bertrand est perçu comme celui qui va battre ses adversaires, analyse Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop, dans les colonnes du Journal du Dimanche. Dans un contexte où le peuple de droite se désespère aqprès deux présidentielles perdues et une histoire récente chaotique, il s'agit de son atout maître."