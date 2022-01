Violences contre les élus : plus 300 plaintes pour "menace de mort" ont été déposées, selon Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice doivent rencontrer mardi le président de l'Assemblée nationale pour faire un point sur les violences visant les élus.

Plus de 300 plaintes pour "menace de mort" ont été déposées par des élus nationaux ou "qui passent dans les médias", a déclaré mardi 11 janvier le ministre de l'Intérieur, sans préciser la période sur laquelle ce chiffre a été enregistré. "Dans ce cadre particulier des antivax, il y a énormément de dépôts de plaintes pour menaces", a affirmé Gérald Darmanin sur RTL, au lendemain de l'agression du député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Claireaux, par des manifestants opposés au pass sanitaire. Il a précisé qu'il y avait également des menaces "au nom de l'islam radical" et "de tous les ordres", "mais on voit bien une augmentation exponentielle".

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice doivent rencontrer mardi soir le président de l'Assemblée nationale pour faire un point sur le nombre de cas recensés et la réponse judiciaire apportée. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1 186 élus ont été pris pour cible dans les onze premiers mois de 2021, dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes d'agressions physiques, soit une hausse de 47% par rapport à 2020. Quelque 419 outrages ont aussi été recensés, soit une augmentation de 30%.