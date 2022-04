Les journalistes ont décortiqué les derniers comptes de campagne disponibles, ceux des élections européennes de 2019. Ils se sont intéressés aux candidats qui ont obtenu plus de 3% des suffrages – le seuil qui, pour ce scrutin, leur donnait droit au remboursement par l'Etat de leurs principaux frais.

Plusieurs semaines ont été nécessaires pour passer au crible des milliers de documents : bordereaux, contrats, devis, factures dont les montants peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros... Au total, pour cibler les citoyens, ce sont 2,7 millions d'euros qui ont été dépensés par sept partis.

Quand LR cible les chasseurs, LREM préfère les pêcheurs

La France insoumise avait par exemple choisi de s'adresser par message vocal ou SMS à presque 16 millions de foyers. Pour des prestations comprenant l'envoi de messages (jusqu'à cinq par foyer) dans 30 000 communes, la facture s'est élevée à 800 000 euros. Soit 15% du budget de campagne LFI.

Les Républicains, eux, auraient déboursé plus de 900 000 euros, soit 20% de leur enveloppe totale. Et ce pour cibler leurs électeurs potentiels selon des critères très précis. Le parti qui mettait en tête de liste François-Xavier Bellamy visait de préférence les Français de l'étranger, les plus de 65 ans et... les chasseurs – quand Nathalie Loiseau, de La République en marche, préférait les pêcheurs.

Nicolas Dupont-Aignan, lui, s'est concentré sur certains métiers, comme le montre le détail de la campagne d'e-mailing de son parti, Debout la France. Près de six millions de mails ont été adressés à des avocats, agriculteurs, professionnels du BTP, agents immobiliers, infirmières... pour un coût de 48 000 euros. Soit dix fois moins que les 539 000 euros engagés pour démarcher les plus de 65 ans "à l'ancienne", par courrier postal. En tout, ces envois ciblés ont représenté 18% de son budget aux européennes.

Extrait de "Big data : quand les politiques nous ciblent !", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 14 avril 2022.

