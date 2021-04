Présidentielle de 2022 : l'union de la gauche est-elle perdue d'avance ?

L’élection présidentielle n’est que dans un an mais les sondages prédisent un nouveau match entre Emmanuel Macron et Marine le Pen. De leur côté, les partis de gauche peinent à s’unir. Le député européen écologiste Yannick Jadot a ainsi lancé une invitation aux dirigeants de gauche et fixé un rendez-vous samedi 17 avril. La tâche s’annonce compliquée…