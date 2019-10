Un sénateur compare les mères voilées à des "sorcières de Halloween"

"S’ils ne sont pas contents, ils ont qu’à retourner d’où ils viennent", a déclaré Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, estimant que les enfants sont "pollués par le prosélytisme communautariste".

Alors que le Sénat a adopté mardi 29 octobre une proposition de loi visant à interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant des sorties scolaires, le sénateur de Moselle Jean-Louis Masson a pris la parole pour affirmer son soutien au texte porté par Bruno Retailleau.

Il s'est vivement insurgé contre le port du voile par les accompagnatrices. "Est-ce qu’il est normal que votre enfants, vos petits-enfants, qui ne sont pas habitués à côtoyer de l'obscurantisme voilé, soient encerclés lors des déplacements par des femmes voilées qui font du communautarisme ?", a commencé par demander ce sénateur non-inscrit. Sa prise de parole a été publiée sur Twitter par le député LREM de Moselle Ludovic Mendes qui accuse le sénateur d’afficher "son racisme et sa haine contre les Français de confession musulmane".

Comment un élu de la République peut-il tenir des propos aussi violents à l'encontre de nos concitoyens ?



Il semblerait que le Sénateur Jean-Louis #Masson ne cache plus son racisme et sa haine contre les français de confession musulmane !#DirectSenat pic.twitter.com/fchAzYuVk1 — Ludovic MENDES (@ludovicMDS) October 29, 2019

"On pleure misère sur la mère de famille. Elle n'avait qu'à pas mettre son voile et puis le problème était réglé" a-t-il poursuivi en faisant référence à la femme ciblée par Julien Odoul au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. "Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi (...) on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières Halloween pour les enfants", a-t-il osé. Ses propos ont fait réagir sur les bancs de la chambre haute et sur les réseaux sociaux, certains internautes posant même la question de sa sobriété.