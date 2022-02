Présidentielle 2022 : Ségolène Royal conseille à Anne Hidalgo de se retirer et juge que "le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon"

Voilà qui ne va pas ravir la candidate socialiste, engluée dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle. Invitée de BFMTV mercredi 16 février, Ségolène Royal a conseillé à Anne Hidalgo de jeter l'éponge. "Il faut qu'elle prenne ses responsabilités. À sa place, j'arrêterais", a lancé l'ancienne ministre de l'Education, avant de juger "évident" que le "vote utile à gauche", était incarné par Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise.

"C'est lui qui fait la meilleure campagne. Il est en train d'arrondir les angles sur ce qui pouvait déplaire chez lui. Il est capable de répondre à l'ensemble des questions. Il est structuré, cultivé. Il a l'expérience d'une campagne présidentielle. Il sait prendre des coups. C'est lui le plus solide", a-t-elle assuré sur BFMTV.

"Si la gauche veut être au second tour, il faut que les responsables se réunissent, en regardant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, et le vote utile à gauche c'est Jean-Luc Mélenchon", a ajouté Ségolène Royal.

"Son soutien n'est pas un ralliement", répond Jean-Luc Mélenchon

Dans un message publié sur Twitter, l'intéressé s'est dit sensible aux mots de l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007.

Je remercie @RoyalSegolene pour ses mots de rassemblement à l'égard de ma candidature. Son mérite est d'autant plus respectable car je sais que son soutien n'est pas un ralliement. Je lui en suis donc très reconnaissant. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 16, 2022

Avec environ 10% des intentions de vote, le candidat insoumis est actuellement le candidat de gauche le mieux placé, même s'il reste loin de ses rivaux de droite (Valérie Pécresse) et d'extrême droite (Marine Le Pen et Eric Zemmour) qui sont donnés autour de 15% et surtout d'Emmanuel Macron estimé vers 25% au 1er tour.