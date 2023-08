Élections européennes : Ségolène Royal confirme qu'elle mènera une liste "soutenue par LFI"

Ségolène Royal, ancienne ministre et finaliste de l'élection présidentielle de 2007, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 30 août.

Emmanuel Macron va recevoir tous les chefs de l'opposition, mercredi 30 août, dans un format inédit. Faut-il saisir cette main tendue par le président de la République ? "Il faut toujours discuter en démocratie", a répondu Ségolène Royal, invitée des "4 Vérités". Si elle avait été conviée, la finaliste de l'élection présidentielle de 2007 aurait proposé au chef de l'État de "supprimer la réforme des retraites, car ce problème n'est pas encore soldé".

"Une situation de chaos"

"On a une situation de chaos dans tous les secteurs des services publics (...) et d'un autre côté, on voit les prix flamber et un gouvernement qui ne fait rien", a également affirmé Ségolène Royal. L'ancienne ministre déléguée chargée de l'Enseignement scolaire s'est également exprimée au sujet de la décision d'interdire les abayas à l'école. "En pleine rentrée scolaire, est-ce une bonne décision gouvernementale de lancer une nouvelle polémique comme celle-ci ? Non", a-t-elle lancé.

Existera-t-il une liste portée par Ségolène Royal aux élections européennes de 2024 ? "Bien sûr, elle est déjà soutenue par La France insoumise", a annoncé l'ex-ministre. "Si la gauche est divisée, la gauche disparaîtra", a-t-elle déclaré.