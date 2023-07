Santé : Aurélien Rousseau, "c'est quelqu'un de courageux, d'imaginatif", estime Jérôme Marty président de l'Union française pour une médecine libre

Pour Jérôme Marty, le nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau a "plutôt bien géré la crise du Covid-19" lorsqu'il était aux commandes de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, et doit désormais avoir une "liberté d'agir" pour "s'affranchir de la tutelle élyséenne".

"Ça peut être une bonne chose parce qu'Aurélien Rousseau a su montrer la capacité à agir en terrain inconnu", estime jeudi 20 juillet sur franceinfo Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, après la nomination de l'ex-directeur de l'ARS d'Île-de-France au ministère de la Santé.

"Il a, quand il dirigeait l'ARS d'Ile-de-France, plutôt bien géré la crise du Covid-19 et ça a été assez rare. Il a su montrer un certain courage, je pense à ses prises de position pro-vaccination qui lui ont valu de multiples attaques et menaces. Il a fait front à cela. C'est quelqu'un de courageux, quelqu'un d'imaginatif", ajoute Jérôme Marty. Pour lui, "on a un système de santé qui est par terre, il est au sol, il va falloir le reconstruire et pour ce faire il va falloir qu'on agisse tous ensemble donc il faut quelqu'un qui soit capable de tisser un véritable partenariat qui reconnaisse les rôles et les responsabilités de chacun", soutient-il.

Cependant, Aurélien Rousseau a devant lui "deux écueils, la lourdeur de l'administration dont on sait qu'elle étouffe les ministres de la Santé les uns après les autres", mais aussi "un président de la République qui a gardé la Santé comme son domaine réservé et ça, ce n'est pas possible, car on a besoin d'un ministre de la Santé qui ait la liberté d'agir donc il doit s'affranchir de la tutelle élyséenne", lui conseille Jérôme Marty. Quant à François Braun à qui succède Aurélien Rousseau, c'est "un non-bilan, il a été étouffé par un président qui l'a 'marionnettisé' et donc il a été le ministre des petits pas".