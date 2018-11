VIDEO. Référendum en Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron acte la victoire du "non" et salue une "étape historique"

"Ce jour était le rendez-vous que les Calédoniens et l'Etat s'étaient donné pour surmonter les divisions." Emmanuel Macron s'est exprimé, dimanche 4 novembre à la mi-journée, dans la foulée du référendum en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République a pris acte de la victoire du "non". Selon des résultats quasi-définitifs communiqués par La 1ère et portant sur 95% des bulletins, le "non" à l'indépendance l'emporte avec 56,8% des voix.

Dans une allocution télévisée, le chef de l'Etat a dit son "immense fierté que nous ayons passé ensemble cette étape historique". "Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens aient choisi la France", a-t-il déclaré, en estimant qu'il n'y avait "pas d'autre chemin que celui du dialogue". "A présent, j'invite chacun à se tourner vers l'avenir, à se saisir des responsabilités larges", a-t-il conclu. Cette déclaration intervient à la veille d'un déplacement du Premier ministre, Edouard Philippe, dans l'archipel.