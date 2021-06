Nouvelle-Calédonie : le troisième référendum d'autodétermination aura lieu le 12 décembre, annonce le ministre des Outre-mer

Le troisième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie aura lieu le 12 décembre, a annoncé mercredi 2 juin le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, à l'issue du Conseil des ministres. "Cette date ne fait pas l'objet d'un consensus", a précisé le ministre. Le sujet fait partie des discussions entre indépendantistes et loyalistes se tiennent actuellement à Paris.

Quelle que soit l'issue de la consultation, une "période de convergence, de discussions et de stabilité" s'ouvrira ensuite, du "13 décembre jusqu'au 30 juin 2023". Une victoire du oui permettra de préparer durant cette période l'exercice de la pleine souveraineté et le nouveau lien entre Nouméa et Paris. En cas de victoire du non, une phase de réflexion sera menée pour un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, qui devra être approuvé par un nouveau référendum.