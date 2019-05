Elections européennes : 72% des Français réclament un changement fondamental de politique après la défaite du parti présidentiel, selon un sondage

Un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo montre qu'une très grande majorité de Français souhaite un changement de cap de la part de l'éxécutif, quitte à remanier le gouvernement.

Au lendemain des élections européennes, remportées en France dimanche 26 mai par le Rassemblement national (23,31%) devant La République en marche (22,41%), plus de 7 Français sur 10 souhaitent que le gouvernement change fondamentalement de politique, et 58% d'entre eux estiment qu'Emmanuel Macron doit tirer les conséquences politiques de ce scrutin en procédant à un remaniement, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro réalisé lundi 27 mai. Pour 72% des personnes interrogées, Emmanuel Macron doit changer de cap plutôt que de persévérer voire de s'obstiner dans la voie engagée depuis deux ans.

58% des Français souhaitent un remaniement

Mis à part les sympathisants d'En Marche qui majoritairement (82%) ne veulent pas entendre parler d'un remaniement, les Français ont la conviction, selon ce sondage, qu'Emmanuel Macron doit remanier l'exécutif. C'est le cas pour 79% des Insoumis, 81% des sympathisants du Rassemblement national, 62% des écologistes et 56% des sympathisants Les Républicains.

A quel point le Président doit-il remanier son équipe ? A cette question, la réponse des Français est plus partagée. 49% se prononcent pour un remaniement qui coûte sa place au Premier ministre, alors que 50% entend au contraire "sauver le soldat Edouard Philippe". Le Premier ministre est d'ailleurs soutenu aussi bien par les sympathisants PS (55%) comme LR (56%) qui, en majorité, ne veulent pas qu'il soit débarqué.

Enfin, 7 Français sur 10 pensent qu'Emmanuel Macron a eu tort de s'investir à ce point dans cette campagne en incitant les électeur à voter pour faire barrage aux populistes. Seuls 28% estiment qu'il a eu raison de le faire, en étant "en cohérence avec ses convictions".

Une majorité de Français insatisfaits des résultats

De ce sondage, il ressort aussi que 54% des Français se disent insatisfaits du résultat des élections européennes, alors qu'ils sont 46% à s'en réjouir. Si les électeurs et les sympathisants du RN exultent, les sympathisants de droite - hors Rassemblement national - comme de gauche sont une écrasante majorité à être mécontents.

Ce mécontentement concerne également les électeurs de la liste écologiste de Yannick Jadot, qui figure pourtant parmi les grands gagnants du scrutin. Plus de deux tiers d'entre eux (69%) se disent insatisfaits de voir le RN arriver en tête des suffrages.

Les sympathisants et électeurs de La République en marche apparaissent quant à eux mitigés. Respectivement 52% et 53% d'entre eux se disent mécontents des résultats.

Le RN et EELV sortent renforcés du scrutin

Selon ce sondage, les Français estiment que deux partis, le RN (à 89%) et EELV (à 83%) sortent renforcés de cette élection. À l'inverse, pour 66% des personnes interrogées, LREM est affaiblie. Quant aux Républicains, au PS/Place Publique et au PCF, plus de 9 Français sur 10 estiment que ces trois formations politiques sortent affaiblies du scrutin, et parlent d'un échec cuisant.

*Une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 980 Français de 18 ans et plus, via la méthode des quotas.