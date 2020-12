"Sécurité globale" : pourquoi cette photo ne montre pas un policier en flammes lors de la manifestation à Paris

Les manifestations contre la proposition de loi sur la "sécurité globale" ont été le théâtre de violences, notamment à Paris, samedi 5 décembre. Des membres du cortège qui a défilé dans la capitale ont endommagé des véhicules et des vitrines et allumé des feux. Ces heurts ont fait des blessés parmi les manifestants, ainsi que du côté des forces de l'ordre (48, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin).

Sur Twitter, une image est venue illustrer, pour de nombreux internautes, la gravité des violences contre les policiers et gendarmes. Publiée par le compte de l'Agence France-Presse (AFP) peu après 16 heures, elle montre une quinzaine d'agents en tenue de motard, manifestement retranchés devant l'entrée d'un garage, et des flammes à la hauteur du corps de l'un d'entre eux.

Un engin incendiaire qui n'a pas touché les policiers

Dimanche matin, le tweet avait été partagé plus de 1 900 fois au total, par des anonymes mais aussi plusieurs élus du Rassemblement national et des Républicains, et un syndicat de policiers. Comme beaucoup d'internautes, le syndicat voit sur cette image "un policier en feu".

Mais est-ce vraiment ce que montre la photo de l'AFP ? Deux vidéos de la scène, prises sous d'autres angles, ont été mises en ligne par le journaliste indépendant Clément Lanot et un journaliste du site Médiavenir. Elles montrent qu'un engin incendiaire a atterri à quelques dizaines de centimètres des policiers, et que les flammes n'ont duré qu'un instant. Surtout, elles n'ont pas brûlé les membres des forces de l'ordre.

PARIS - Un projectile incendiaire est lancé sur les BRAVM. Tensions en cours. pic.twitter.com/aUf4pY6LBM — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

Jointe par France Télévisions, la préfecture de police de Paris confirme que le policier qui semble en feu sur la photo de l'AFP n'a pas été touché par les flammes ni blessé.

"Ça a été extrêmement furtif, raconte l'autrice du cliché, Anne-Christine Poujoulat, jointe par Le Parisien. J'ai vu quelque chose qui m'a attiré mais je ne me rappelle plus précisément quoi, j'ai appuyé sur le bouton et là, j'ai vu les flammes sur l'image sur mon boîtier". "Le policier n'était pas en feu, confirme la photographe, mais j'ai l'impression qu'on lui a lancé quelque chose dont il s'est protégé avec son bouclier". Les vidéos de la scène le confirment, sans permettre de déterminer si, sans cet équipement, il aurait été touché par les flammes.

L'AFP critiquée

A la vue des vidéos de la scène, d'autres internautes et journalistes ont critiqué la publication de cette image potentiellement trompeuse par l'AFP.

Une photo. Une vidéo. J'aime la photographie, mais la photo spectaculaire de @AFP d'un policier sous les flammes et qui circule beaucoup, ne capte qu'un instant, quand la vidéo raconte elle une autre histoire. Demeure un geste tout à fait criminel. pic.twitter.com/iXOGw7wASu — Lio Venturini (@lioventurini) December 5, 2020

Sur Twitter, l'agence présentait cette photo comme illustrant de "sérieux incidents" lors de la manifestation à Paris, sans apporter aucun autre élément de contexte. Sur AFP Forum, le site où elle met en vente ses photos à destination des médias, l'image en question est accompagnée d'une légende qui n'évoque pas de policier touché par des flammes, mais décrit des agents "entourés par un feu", une description qui ne correspond pas non plus à ce que montrent les vidéos.

L'image était toujours en ligne dimanche matin sur le compte Twitter de l'AFP et le site AFP Forum, où elle a même reçu le label "topshots", qui met en avant les clichés les plus réussis. Contactée par franceinfo, l'AFP a promis de s'expliquer dans une dépêche qui doit être publiée dimanche.