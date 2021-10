Présidentielle 2022 : Philippe Poutou dispose d'environ "120 parrainages" de maires, un nombre qui ne le "rassure pas"

Philippe Poutou est, pour la troisième fois (après 2012 et 2017), le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) en vue de l'élection présidentielle de 2022. Son organisation a décidé de présenter l'ancien délégué syndical de l'usine Ford de Blanquefort (Gironde) car, selon elle, il "incarne la nécessité de s'affronter à ce système, de s'organiser pour le faire, et de défendre la perspective d'une société libérée de l'exploitation et des oppressions".

Celui qui est aussi conseiller municipal de Bordeaux dispose aujourd'hui de "120 et quelques parrainages" sur les 500 nécessaires, ce qui "ne [le] rassure pas", a-t-il déclaré au micro de "Votre invité politique", mercredi 13 octobre sur la chaîne franceinfo. L'ancien ouvrier a par ailleurs comparé sa situation à sa précédente candidature, "il y a cinq ans", déclarant que la quête de signatures des édiles était source de "stress" et demandait "beaucoup d'énergie". "Jusqu'à présent, on a toujours réussi à les avoir", a-t-il rappelé.