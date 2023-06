Pesticides : les députés socialistes vont créer une commission d'enquête

Les élus du groupe de Boris Vallaud veulent faire la lumière sur "les causes de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires."

Les députés socialistes ont annoncé vendredi 2 juin qu'ils allaient créer une commission d'enquête parlementaire sur "l'incapacité de la France à maîtriser les impacts" des pesticides, accentuant la pression déjà exercée sur l'Etat par plusieurs ONG.

Le groupe PS a décidé d'utiliser son "droit de tirage", qui lui permet de créer une commission d'enquête par an, pour rechercher "les causes de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale", selon un communiqué. Il s'agit aussi de mener des investigations "sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire".

Nous observons depuis bientôt une décennie une forme d’incurie : la France est incapable de maîtriser les impacts des produits #phytosanitaires.



Nous utilisons notre "droit de tirage" pour créer une commission d'enquête parlementaire.



"Faire la lumière sur des ingérences d'acteurs publics ou privés"

Emmenés par Dominique Potier, agriculteur de profession, les parlementaires socialistes disent observer "depuis bientôt une décennie une forme d'incurie, en témoigne l'absence d'anticipation et d'accompagnement de la filière betterave sucrière, à la suite de l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes" en 2018.

De plus, "la décision politique majeure prise en 2014 de confier à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) la mission de délivrer ou retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires est aujourd'hui publiquement remise en cause", dénoncent-ils, voulant "faire la lumière sur des ingérences d'acteurs publics ou privés".