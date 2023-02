Ce jeudi 6 février, les députés ont rejeté à une voix près la proposition de loi permettant à tous les étudiants de bénéficier de deux repas par jour à 1€. Brut vous résume les prises de position des députés à l’Assemblée nationale.

Seuls les étudiants précaires et boursiers pourront continuer à bénéficier des repas à 1 euro. Ce jeudi 6 février, les députés examinaient une proposition socialiste permettant à tous les étudiants, peu importe leurs revenus ou la situation de leurs parents, d’accéder à des repas à bas coûts. Une situation faisant écho avec ce qui était mis en place lors de la crise du Covid-19. Mais le projet a été refusé à 184 voix contre, face à 183 voix pour. À un seul vote près, les députés ont préféré pérenniser la réglementation actuelle, qui permet uniquement aux étudiants précaires et boursiers d’accéder aux repas du Crous à 1 euro. Voici ce qu’il s’est dit lors du débat à l’Assemblée nationale.

“D’autres étudiants non boursiers peuvent en effet être en difficulté”

Pour certains députés, permettre un tarif unique à tous les étudiants représente une proposition démagogique et infantilisante, car ne permettant pas aux jeunes de se débrouiller et de financer seuls leurs études. “J’ai été boursier, comme beaucoup. J’ai connu la galère, les petits boulots, des parents qui ne pouvaient pas financer les études. Depuis quand est-il devenu anormal de devoir produire un effort pour réussir ? Depuis quand est-il devenu anormal de devoir se battre pour financer ses études ? C’est même le plus sûr moyen d’avoir envie de les réussir et d’être fier d’y arriver par ses propres moyens”, pense Alexandre Portier, Député LR.

D’autres contredisent cet argument, et pensent que cette mesure permettrait d’enlever plus qu’un poids financier sur le dos des jeunes, comme l’explique Louis Boyard, Député LFI. “563 € de loyer à payer en moyenne, 250 € de produits d’hygiène et d’alimentaire, 30 € d’Internet et de téléphone, 100 € de gaz et d’électricité, 30 € de transports. Quelle famille est capable de donner 973 € chaque mois à son enfant pour qu’il puisse avoir ne serait-ce que le besoin minimal pour vivre pendant ses études ? Quasiment aucune famille ne peut le faire. Et c’est ça que vous hurlent les étudiants. Et vous leur répondez, avec votre arrogance bourgeoise : vous n’avez qu’à bosser à côté de vos études.”

Caroline Parmentier, députée Rassemblement National, propose une autre alternative à cette loi : “Nous proposons donc qu’un repas distribué par un Crous ne puisse excéder 2 € pour tous les autres étudiants, contre 3,30 € aujourd’hui. D’autres étudiants non boursiers peuvent en effet être en difficulté, sans être forcément dans une situation de grande précarité, je pense par exemple à ces étudiants dont le foyer fiscal des parents se situe un peu au-dessus de 33 100 € et dont ni le statut d’étudiant boursier ni les difficultés financières graves ne sont reconnus par le Crous.”