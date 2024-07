"Une alliance contre-nature", "une victoire des combines"… Les réactions politiques à la réélection de Yaël Braun-Pivet comme présidente de l'Assemblée nationale

La présidente sortante de l'Assemblée nationale et candidate Ensemble pour la République ,Yaël Braun-Pivet, a été réélue jeudi 18 juillet au "perchoir", à l'issue d'un troisième tour. La députée des Yvelines a récolté 220 voix, tandis que le communiste André Chassaigne, représentant du Nouveau Front populaire, a obtenu 207 votes et que le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu a obtenu 141 voix.

Le camp présidentiel "félicite" Yaël Braun-Pivet

"C'est une élection qui signifie beaucoup à un moment où nos compatriotes se sont massivement mobilisés pour aller voter", a déclaré Yael Braun-Pivet, juste après sa réélection en tant que présidente de l'Assemblée nationale. "Les engagements que nous devons prendre sont immenses parce que les attentes de nos compatriotes sont immenses, nous ne pouvons pas les décevoir", a insisté la députée des Yvelines. Elle a ensuite assuré vouloir "continuer à innover" à la tête de l'Assemblée nationale. "Je réunirai très rapidement les groupes politiques pour inventer de nouvelles méthodes de travail", pour "essayer d'aller davantage vers le dialogue, le compromis".

"Félicitations pour votre élection, chère Yaël Braun-Pivet", a salué Emmanuel Macron sur le réseau social X (ex-Twitter). "Tous ceux qui vous connaissent savent que vous veillerez au respect de la pluralité des opinions et à l'expression de la diversité des sensibilités. En responsabilité républicaine", ajouté le président de la République.

Le Premier ministre démissionnaire et président du groupe Ensemble pour la République, Gabriel Attal, a lui aussi félicité la présidente de l'Assemblée dans un message publié sur X. "Toutes mes félicitations, chère Yaël, pour ton élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Au travail pour les Français !", a-t-il écrit.

Cette réélection est "le résultat d'être capable de dégager des majorités en faisant des compromis, en négociant, en trouvant des partenaires", a réagi le député (Ensemble!) de la 14e circonscription de Paris, Benjamin Haddad, invité de franceinfo. "Comme Yaël Braun-Pivet l'a dit ce soir, il faut bien sûr qu'on change de méthode, c'est imposé à nous par le vote des Français", assure Benjamin Haddad. "Donc aller négocier, trouver des compromis, trouver des partenaires comme cela a été fait lors de cette élection ce soir". Le député parisien appelle à prendre exemple sur "nos voisins européens", même si "travailler ensemble prendra du temps", note le député de la majorité présidentielle, "parce que ce n'est pas dans notre culture politique".

"Nous ne sommes jamais cachés du fait que nous ne souhaitions pas que l'Assemblée nationale soit présidée par le Nouveau Front populaire", a affirmé sur franceinfo Ian Boucard, député la Droite républicaine du Territoire de Belfort. "Nous avions un choix à faire entre un député communiste, membre du Nouveau Front populaire, et madame Braun-Pivet. Nous avons donc voté pour madame Braun-Pivet."

La gauche déplore une "alliance contre-nature" et "coup de force"

Le député communiste André Chassaigne a dénoncé lors d'un point presse "un vote qui a été volé par une alliance contre-nature". Le candidat battu à la présidence de l'Assemblée nationale, pointe les députés de la droite républicaine qui ont, "par une combinaison, permis de ne rien changer alors que le peuple attendait que ça change". Le communiste se dit "fier" que le Nouveau Front populaire ait "mené ce combat uni" et se soit "mis sur un candidat unique". "Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat. Et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes", ajoute le député.

"Au prix d'un accord secret avec LR dont nous découvrirons les contreparties, du contournement de la Constitution en faisant voter 17 ministres, la candidate de l'Elysée retrouve le perchoir après trois défaites successives aux européennes et législatives. Summum du déni démocratique", a tweeté le Premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure.

Bravo à @sebchenu, qui a représenté avec beaucoup de dignité, les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National et ses alliés.



"Colère et tristesse", a réagi jeudi sur franceinfo Aurélie Trouvé, députée LFI-NFP de Seine-Saint-Denis. "C'est une très triste nouvelle pour la démocratie." Aurélie Trouvé tient à rappeler qu'Emmanuel Macron "et son parti ont perdu d'abord les élections européennes, ensuite les élections législatives, tout simplement parce que les Françaises et les Français, pour une très grande partie, ne veulent plus de cette politique qui casse les droits sociaux et qui se fait au service des plus riches et des multinationales".



"Ce que nous voulons, c'est gouverner au plus vite en étant la première force de l'Assemblée nationale. Ceci vient de nous être volé." Aurélie Trouvé, députée LFI-NFP de Seine-Saint-Denis sur franceinfo

"Les magouilles aujourd'hui ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnaient le nouveau Front populaire comme première force politique", a dénoncé Mathilde Panot, après la réélection de la macroniste Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. La députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne et présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale évoque "un signal terrible pour la démocratie dans notre pays". Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a dénoncé de son côté "un coup de force contre la démocratie".

Le Rassemblement national dénonce des "combines" et "un spectacle navrant"

Sébastien Chenu a dénoncé une "victoire des combines" et "des alliances contre-nature" entre macronie et LR. "Nous assistons à un spectacle assez finalement navrant parce que les Français ont exprimé une forte volonté de changement avec les élections législatives et c'est une sorte de retour à la case départ, a déclaré le candidat du Rassemblement national à la présidence de l'Assemblée nationale. "Yael Braun-Pivet a été élue avec les voix des députés LR qui se présentait face à leurs électeurs en disant qu'ils étaient des opposants à la macronie pour aujourd'hui la servir."

"Je crois que les choses sont claires : LR a donc pactisé avec la macronie pour lui permettre de se maintenir." Sébastien Chenu, député du Rassemblement national à l'Assemblée nationale

"Bravo à Sébastien Chenu, qui a représenté avec beaucoup de dignité, les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National et ses alliés", a déclaré sur X Marine Le Pen présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Loin des combines entre l'extrême gauche, les macronistes et les LR, qui ont formé il y a trois semaines des alliances contre nature pour faire perdurer ceux qui ont échoué, nous continuerons de défendre les Français et les intérêts de notre pays."

"Mes opposants de droite ont choisi de devenir la bouée de sauvetage d'un pouvoir à la dérive discrédité comme jamais", a réagi Éric Ciotti, député de la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, après la réélection de la macroniste Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon Éric Ciotti, "Emmanuel Macron se maintient au pouvoir grâce à Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand".