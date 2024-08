Nouveau gouvernement : Emmanuel Macron consultera les chefs de partis et de groupes parlementaires de vendredi à lundi

Une "série d'échanges" à l'Elysée avant de former gouvernement ? Emmanuel Macron, rencontrera les chefs de partis et de groupes parlementaires pour des consultations et une série de rendez-vous qui commenceront, vendredi 23 août, à l'Elysée. L'objectif est de "continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible", a appris France Télévisions auprès de l'Elysée. La nomination d'un Premier ministre "interviendra dans le prolongement de ces consultations et de leurs conclusions", a fait savoir la présidence dans un communiqué.

Le NFP et Lucie Castets reçus vendredi à l'Elysée

Les discussions commenceront donc vendredi, à 10h30, avec les quatre formations du Nouveau Front populaire (PS, EELV, LFI et PCF) et leur candidate à Matignon, Lucie Castets. "Le NFP ira ensemble pour demander la nomination de Lucie Castets comme Première ministre", a expliqué le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard dans un message publié sur le réseau social X. L'après-midi, Laurent Wauquiez, président de La Droite républicaine à l'Assemblée nationale, sera reçu par le chef de l'Etat.

Les discussions reprendront lundi avec le RN et Eric Ciotti

Les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis leur allié de droite Eric Ciotti, seront reçus, lundi 26 août, par Emmanuel Macron, a appris franceinfo ce mardi auprès du parti d'extrême droite. Le patron de LR Eric Ciotti, qui avait annoncé s'allier au RN pour les législatives, sera reçu dans la foulée des représentants du RN.