Emmanuel Macron convie les présidents des groupes parlementaires et les chefs de partis le 23 août à l'Elysée, avant de nommer un Premier ministre

Un nouveau gouvernement avant la fin de l'été ? Le président de la République, Emmanuel Macron, a convié les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les chefs de partis représentés au Parlement à l'Elysée le 23 août, a appris France Télévisions auprès de l'Elysée. Objectif de cette "série d'échanges" : "continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible."

"Les Français ont exprimé lors des élections législatives une volonté de changement et de large rassemblement. Dans un esprit de responsabilité, l’ensemble des dirigeants politiques doivent travailler à mettre en œuvre cette volonté", ajoute l'Elysée. "La nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations et de leurs conclusions." Un mois et demi après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron n'a pas encore nommé de nouveau gouvernement.

Les chefs du NFP rencontreront "ensemble" Emmanuel Macron

Le coordinateur de La France insoumise (LFI), Manuel Bompard, et la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, ont réagi sur le réseau social X en assurant que le Nouveau Front populaire, arrivé en tête des législatives, se rendrait "ensemble" à cette rencontre.

Le Nouveau Front Populaire s’y rendra ensemble pour exiger qu’il respecte le résultat des urnes et nomme @CastetsLucie Première Ministre. — Mathilde Panot (@MathildePanot) August 16, 2024

Le bloc de gauche demandera "qu'il respecte le résultat des urnes" et nomme Lucie Castets, sa candidate, à Matignon.