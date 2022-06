Infographie Assemblée nationale : découvrez la composition des dix groupes politiques au sein de l'hémicycle

Après la rentrée législative, la composition des équipes. Le détail des groupes parlementaires de la nouvelle législature a été publié au Journal officiel, mercredi 29 juin, ainsi que sur le site de l'Assemblée nationale. Une nouvelle étape importante, après l'élection au perchoir, mardi, de Yaël Braun-Pivet.

On dénombre dix groupes politiques dans l'hémicycle renouvelé, autant que lors du précédent mandat parlementaire. Le plus représenté est celui des macronistes, Renaissance (ex-LREM), avec 172 membres, dont 4 apparentés. Il est présidé par Aurore Bergé, députée des Yvelines. Avec le groupe Démocrate (48 membres, dont les élus MoDem), et celui d'Horizons (30 députés). Ces trois formations composent la majorité présidentielle, qui cumule donc 250 sièges. A noter que Damien Abad, actuel ministre des Solidarités, qui avait quitté Les Républicains peu avant les élections législatives, est intégré au groupe Renaissance en tant qu'apparenté.

Vient ensuite le Rassemblent national, premier groupe parlementaire d'opposition en terme de sièges avec 89 élus. Il est présidé, sans surprise, par Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas rejoint ce groupe et restera comme non inscrit.

A gauche de l'hémicycle, l'alliance de la Nupes cumule 151 députés mais elle est décomposée entre les "insoumis" (75 élus, présidé par Mathilde Panot), les socialistes (31, présidé par Borris Vallaud), les écologistes (23, présidé par Julien Bayou) et le groupe Gauche démocrate et républicaine (22 membres, dont le président est André Chassaigne).

Neuf non inscrits

Le groupe des Républicains compte pour sa part 62 membres, menés par Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loir depuis 2012, qui succède à Damien Abad dans cette fonction. Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires rassemble quant à lui 17 élus, dont ceux de Corse et certains d'outre-mer. Enfin, 9 députés ne sont pas inscrits dans un groupe, à l'instar d'Olivier Falorni, de centre-gauche, ou Emmanuelle Ménard, qui a été proche de l'extrême droite.

Les groupes politiques à l'Assemblée nationale sont déterminants lors d'un mandat parlementaire. Ils permettent à leurs membres de bénéficier de facilités matérielles telles que des bureaux et de disposer de collaborateurs propres. Les sièges en commissions et les temps de parole sont répartis proportionnellement entre ces groupes.

Pour connaître la composition exacte des groupes, savoir dans quelle formation votre député se trouve, ou consulter la liste des présidents et présidentes de ces groupes, franceinfo met à votre disposition le moteur de recherche ci-dessous. Vous pouvez taper le nom de votre circonscription, de votre député ou d'un groupe pour en consulter les informations.