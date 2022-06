DIRECT. Assemblée nationale : bientôt la fin du suspense pour le poste convoité de président de la commission des finances

#TRAFIC En Ile-de-France, le trafic sera perturbé aujourd'hui sur la ligne RER A, et plus précisément sur les branches Cergy-Le Haut et Poissy. Des agents de la SNCF poursuivent "leur mouvement social inopiné" débuté hier, selon la compagnie. Cela concerne également les lignes J et L du Transilien. Les usagers concernés sont invités à ne pas se rendre en gare.