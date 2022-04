Législatives : Christian Jacob, président des Républicains, ne sera pas candidat à sa succession

L'un des visages emblématiques de l'Assemblée tire sa révérence. Le président des Républicains Christian Jacob ne sera pas candidat à sa succession lors des législatives de juin dans sa circonscription de Seine-et-Marne, a-t-il affirmé vendredi 29 avril, confirmant une information de LCP.

Il s'agit d'une décision "prise depuis deux ou trois ans", a développé l'intéressé, qui figurera malgré tout comme suppléant sur la liste d'Isabelle Périgault, la maire de la commune rurale du Plessis-Feu-Aussoux (Seine-et-Marne).

Elu député pour la première fois en 1995

Ancien maire de Provins, Christian Jacob était élu depuis 1995 dans la 4e circonscription de Seine-et-Marne, avec une interruption entre 2002 et 2007, lorsqu'il était devenu ministre. Aujourd'hui âgé de 62 ans, ce chiraquien a présidé pendant près de neuf ans le groupe UMP puis LR à l'Assemblée nationale, de 2010 à 2019, date à laquelle il avait pris la tête des Républicains.

Christian Jacob compte mener la bataille des législatives "avec le soutien de toute l'équipe dirigeante", avait-il affirmé mardi en conférence de presse, en citant Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. "On va créer la surprise à ces législatives", a-t-il assuré à l'AFP, en se disant "frappé par la différence entre ce qui s'est passé au niveau national et la mobilisation sur le terrain".

Ces élections s'annoncent cruciales pour LR après la débâcle (4,8%) de leur candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, pour dissuader les sortants tentés par la macronie de quitter le navire, alors que les députés LR constituent aujourd'hui le premier groupe d'opposition à l'Assemblée.