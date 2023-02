Assemblée nationale : la présidente Yaël Braun-Pivet récuse les accusations de mensonges sur sa déclaration d'intérêts et d'activités

Un article du "Monde" avance qu'elle avait omis de déclarer plus de 40 000 euros d'actions dans des sociétés cotées comme TotalEnergies, Axa, LVMH ou BNP Paribas.

"Il n'y avait aucune omission dans ma déclaration. Je vous remercie de ne pas relayer ça, c'est honteux." En plein débat sur la réforme des retraites, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a répondu vendredi 17 février aux informations du Monde , relayées par la députée de La France insoumise Alma Dufour, qui affirment qu'elle a omis de déclarer dans sa déclaration d’intérêts et d'activités plus de 40 000 euros d’actions dans des sociétés cotées comme TotalEnergies, Axa, LVMH ou BNP Paribas.

Alma Dufour a remis en cause l'impartialité de la présidente de l'Assemblée, alors qu'elle défendait dans l'hémicycle un amendement, rejeté par la majorité, pour taxer les superprofits d'entreprises, comme TotalEnergies, au bénéfice des régimes de retraites. "C'est inadmissible !", s'est exclamée Yaël Braun-Pivet au perchoir.

Quand on sait que Madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 euros d'actions chez TotalEnergies, on se pose des questions. Alma Dufour, députée de La France insoumise à l'Assemblée nationale

Les déclarations d'intérêts et d'activités des députés élus en juin dernier ont été publiées mercredi par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). On y apprend que Yaël Braun-Pivet a fait une première déclaration fin juillet, et une seconde en octobre complétée avec quelque 40 000 euros au total en actions d'Axa, LVMH ou encore TotalEnergies. Ces actions "figuraient dans la déclaration patrimoniale" de la présidente de l'Assemblée, ce qui explique qu'"il n'y a pas d'omission", a confirmé la HATVP auprès de l'AFP. Dans un communiqué, la présidente de l'Assemblée a déploré "les inexactitudes contenues dans l'article" du quotidien et "les tentatives d'exploitation politique".