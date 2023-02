DIRECT. Réforme des retraites : dernière journée de débats sous haute tension à l'Assemblée nationale

Ce qu'il faut savoir

Dixième et dernier jour de débats dans l'hémicycle. Les députés entament, vendredi 17 février, leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites, dans une ambiance qui s'annonce électrique tant les chances d'aborder la mesure-clé sur le report de l'âge s'éloignent. A minuit et où qu'en soient les débats sur la réforme phare d'Emmanuel Macron, le rideau tombera à l'Assemblée nationale et le texte partira au Sénat. Suivez notre direct.

L'article 7 toujours incertain. Les députés auront-ils ou non le temps d'aborder le fameux article, au cœur du texte avec son report décrié de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite ? Rien n'est moins sûr. Plus de 3 000 amendements restent à discuter avant cet article 7, dont une bonne part venant des Insoumis. L'alliance de gauche Nupes est divisée sur l'opportunité de les retirer, comme l'en pressent les syndicats.

Une mobilisation en baisse dans la rue. Les manifestations ont rassemblé jeudi 1,3 million de personnes selon la CGT et 440 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est le chiffre le plus faible depuis le début de la mobilisation, dans l'attente du 7 mars où les syndicats menacent de mettre le pays "à l'arrêt" si le gouvernement ne retire pas la réforme.

La motion de censure du RN bientôt examinée. La décision sur le moment du vote sera prise dans la matinée. Tous les autres groupes ont assuré qu'ils voteraient contre cette motion, dénonçant un "coup politique".