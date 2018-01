VIDEO. Baba cool, agriculteur, altermondialiste... Qui sont les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ?

Les zadistes sont-ils de gentils baba cool ou des militants violents ? La réponse n'est pas si simple. Entre 200 et 400 personnes vivent en permanence entourées de ces 1 600 hectares de bocage. Il y a d'abord les paysans indéracinables, comme Sylvie et son mari, agriculteurs depuis plus de dix ans, qui ont toujours refusé l'expropriation. Ils ont des voisins, qui sont les néoruraux. C'est le cas de Michaël, un ancien ouvrier agricole de l'est de la France, qui s'est installé ici il y a sept ans avec quelques amis.

Certains individus radicaux et violents

Il y a aussi les militants altermondialistes et anticapitalistes, dont un qui vit dans sa camionnette. C'est parmi ces "antisystèmes" qu'on trouve les Black Blocs, un noyau dur d'une cinquantaine d'individus radicaux et violents, selon un rapport d'experts remis au gouvernement il y a un mois. Il y a aussi des musiciens, des rappeurs, des boulangers ou encore des bibliothécaires. Un savant mélange d'espoir et de détermination.