Une majorité des sympathisants Les Républicains est favorable à des alliances avec le Rassemblement national, selon un sondage

Nicolas Sarkozy incarnerait le mieux la droite pour une majorité de Français se disant de droite, suivi par Marion Maréchal.

Une majorité des sympathisants Les Républicains (57%) est favorable à des alliances avec le Rassemblement national, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié mardi 1er octobre. C'est également le cas des deux tiers (66%) des sympathisants RN. Ce n'est en revanche pas le cas de la majorité des Français, qui rejette à 58% cette union des droites.

Près de la moitié des Français ne se disent ni de droite, ni de gauche

Toujours d'après cette enquête, un quart des Français (24%) se disent "de droite", Ils sont plus nombreux que ceux qui se disent "de gauche" (17%) ou "du centre" (13%). En revanche, près de la moitié des Français (45%) ne se positionne pas sur cet axe droite-gauche. Les Français "de droite" ne sont pas tous des sympathisants Les Républicains ou Rassemblement national, ils sont aussi à La République en marche (34% des sympathisants du parti d'Emmanuel Macron).

Ce sont les 65 ans et plus qui se situent le plus souvent à droite (31%). En revanche, il y a pratiquement autant de Français qui se disent "de droite" dans les catégories socio-professionnelles supérieures (24%) que dans les catégories socio-professionnelles inférieures (22%), et autant dans les communes rurales que dans les grandes villes (22%).

Nicolas Sarkozy incarne le mieux la droite, selon les sympathisants

D'après le sondage, les trois quarts des Français de droite (76%) estiment que c'est Nicolas Sarkozy qui incarne le mieux la droite. Suivent ensuite Marion Maréchal (59%), Marine Le Pen (56%) puis Xavier Bertrand (52%).

Alors que le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français en général, c'est l'immigration qui arrive en premier chez les sympathisants de droite (58%).

Ce sondage a été réalisé les 25 et 26 septembre auprès d'un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet.