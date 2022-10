Coupe du monde 2022 : "Le football n’appartient pas qu’aux Occidentaux", Nicolas Sarkozy défend l'organisation du Mondial au Qatar

La Coupe du monde au Qatar ? Aucun problème pour Nicolas Sarkozy. Dans une interview donnée au JDD, dimanche 23 octobre, l'ancien président de la République a témoigné de son étonnement face aux polémiques qui précèdent la tenue de l'événement (du 20 novembre au 18 décembre). Impliqué dans l'enquête en France sur l'attribution de la compétition au pays du Golfe, notamment autour d'un déjeuner à l'Elysée le 23 novembre 2010, Nicolas Sarkozy réclame notamment que l'organisation soit jugée sur pièces, et non a priori.

"Le football est un sport universel et chaque région du monde doit pouvoir organiser une compétition internationale, estime-t-il. Le football n’appartient pas qu’aux Occidentaux, qu’ils soient Français, Anglais, Italiens ou Américains. C’est un sport qui rassemble. J’observe que tous les pays qui ont organisé des événements internationaux majeurs ces dernières années ont fait l’objet de multiples polémiques : la Chine, la Russie, le Brésil, aujourd’hui le Qatar. Nous devrions donner à chacun de ces pays hôtes la chance de démontrer son savoir-faire et attendre la façon dont se dérouleront ces événements avant de les juger."

[EXCUSIF] Retraites, Ukraine, congrès LR... Nicolas Sarkozy sort de son silence



Pour la première fois depuis 2016, l’ancien chef de l'État a accepté de parler politique. Présidence d’Emmanuel Macron, congrès des Républicains... Il n'élude rien. https://t.co/qtCOfEhkGu — Le JDD (@leJDD) October 22, 2022

Le Qatar est pointé du doigt sur les questions environnementales ou de respect des droits de l'homme. Début octobre, plusieurs ONG et associations ont dénoncé l'organisation de l'événement et appelé à un "boycott diplomatique". Selon un rapport d'Amnesty International, plus de 6 000 ouvriers sont morts pour construire les stades qui seront utilisés pour l'événement.



>> Complément d'enquête. Qatar 2022 : un scandale français ?

Plusieurs villes de France ont choisi de boycotter la compétition en ne mettant pas en place d'écrans géants ou de fans zones pour suivre les rencontres, comme à Paris. Une décision qui n'a pas manqué de faire sourire Nicolas Sarkozy dans les colonnes du JDD. "La mairie de Paris est, me semble-t-il, très satisfaite que les Qatariens possèdent et financent le club de la capitale, avance celui qui n'a jamais caché être un fidèle supporter du club parisien. Ils ont raison. Mais cela me semble plus engageant que d’installer un écran géant… Cette polémique est assez hypocrite." La Coupe du monde débute le 20 novembre prochain à Doha.