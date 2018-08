Nucléaire : un rapport préconise la construction de six réacteurs EPR à partir de 2025

Demandé par Nicolas Hulot et Buno Le Maire au printemps dernier, les arbitrages sont attendus pour cet automne.

Selon l'entourage de Nicolas Hulot, le ministre démissionnaire a seulement survolé le document, mais on imagine facilement sa réaction. Ce rapport, commandé par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le désormais ancien ministre de la Transition énergétique prône en effet la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR à compter de 2025, affirment Les Echos, jeudi 30 août.

Selon le journal, ce rapport plaide pour la construction d'un premier lot de six nouveaux EPR à partir de la prochaine décennie. La construction d'un premier exemplaire démarrerait en 2025 pour une entrée en service en 2035. La construction d'un deuxième réacteur serait lancée deux ans après le premier, et ainsi de suite pour construire les six premiers réacteurs. Contactés par l'AFP, Bercy n'a pas souhaité commenter ces informations, tout comme l'entourage de l'ex ministre.

Après avoir dénoncé en juin une "dérive" de la filière nucléaire, Nicolas Hulot a, lors de l'annonce de sa démission mardi 28 août, fustigé l'énergie atomique, "cette folie inutile économiquement, techniquement, dans laquelle on s'entête", alors qu'EDF plaide pour la construction rapide d'un deuxième réacteur de troisième génération (EPR), après celui de Flamanville (Manche).