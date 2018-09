Démission de Nicolas Hulot : Daniel Cohn-Bendit approché pour lui succéder

L'ex-député européen assure au "Journal du dimanche" et à "Ouest-France" qu'il a été contacté par Christophe Castaner et Benjamin Griveaux. Il devrait voir Emmanuel Macron dimanche.

Daniel Cohn-Bendit pourrait-il remplacer Nicolas Hulot, après sa démission du poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, mardi 28 août ? L'ancien député européen a affirmé, dans des entretiens au Journal du Dimanche et au quotidien régional Ouest-France vendredi, avoir été contacté par Christophe Castaner et Benjamin Griveaux pour succéder à l'ancien présentateur de télévision.

"Castaner m'a appelé, a révélé Daniel Cohn-Bendit au JDD, précisant à Ouest-France que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'avait également contacté. Je lui ai dit [à Christophe Castaner] que je ne croyais pas que c'était une bonne idée. Je ne suis pas du tout fait pour être ministre", a-t-il ajouté.

"Si ministre, ce n'était que faire des conférences de presse, ça je peux faire, tous les jours, toutes les heures et dans toutes les langues", a développé l'ancien député européen. "Je tiens à ma liberté", a confié l'écologiste.

Une possible réunion avec Emmanuel Macron dimanche

Selon les informations du Journal du Dimanche, Daniel Cohn-Bendit se refuse à prendre sa décision "tant que je n'ai pas discuté avec Macron".

"Pour l’instant Emmanuel Macron ne m’a rien proposé directement. J’ai cru comprendre qu’il demanderait à me voir dimanche", a précisé l'écologiste. Ce dernier avait soutenu le chef de l'Etat, alors candidat, lors de la campagne présidentielle de 2017.