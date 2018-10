VIDEO. Nicolas Dupont-Aignan estime qu'apprendre l'arabe à l'école mène au terrorisme (et se fait moquer sur Twitter)

"Quand on apprend l'arabe, on devient islamiste et terroriste ?", lui a demandé sur BFMTV Jean-Jacques Bourdin, mercredi. "C'est le danger", répond Nicolas Dupont-Aignan, avant de confirmer : "je le pense".

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée naionale, le 5 juin 2018. (BERTRAND GUAY / AFP)