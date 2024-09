Ministre, commissaire européen, négociateur du Brexit... Qui est Michel Barnier, nommé à Matignon par Emmanuel Macron ?

Le suspense devenait insoutenable, il est désormais levé. Après que les noms de Lucie Castets, Thierry Beaudet, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand ou encore David Lisnard ont été évoqués pour Matignon, Emmanuel Macron a finalement choisi Michel Barnier, 73 ans, pour succéder à Gabriel Attal comme Premier ministre, a annoncé l'Elysée dans un communiqué publié jeudi 5 septembre.

Cette figure du parti Les Républicains a notamment été ministre sous François Mitterrand (en période de cohabitation), Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il a également été deux fois commissaire européen. Franceinfo revient sur le curriculum vitæ de celui qui va désormais devoir former un gouvernement, deux mois après le second tour des législatives anticipées.

Un Savoyard habitué des ministères

Michel Barnier s'est rapidement engagé en politique. Il a été élu pour la première fois député de Savoie en 1978, devenant à 27 ans le benjamin de l'Assemblée nationale. Lors de cohabitation qui voit Edouard Balladur devenir Premier ministre de François Mitterrand de 1993 à 1995, il est nommé ministre de l'Environnement.

Après l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, il devient ministre délégué aux Affaires européennes (de 1995 à 1997), puis revient au gouvernement quelques années plus tard, comme ministre des Affaires étrangères (de 2004 à 2005). Enfin, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il devient ministre de l'Agriculture et de la Pêche (de 2007 à 2009).

Président du conseil général de Savoie durant dix-sept ans, Michel Barnier est aussi connu pour avoir défendu – avec succès – la candidature d’Albertville pour les Jeux olympiques d’hiver de 1992, un travail mené avec le triple champion olympique Jean-Claude Killy. Franceinfo l'avait d'ailleurs interrogé cet été à propos du difficile secret à garder autour du nom du porteur de la flamme olympique.

Un Européen convaincu qui a négocié le Brexit

Le Savoyard est aussi une figure importante de l'Union européenne. En 1999, il devient ainsi commissaire européen à la politique régionale, fauteuil qu'il occupe durant plus de quatre ans. Entre 2010 et 2014, et après six mois de mandat en tant que député européen, il est cette fois désigné commissaire européen au marché intérieur et aux services.

Michel Barnier a ensuite été nommé négociateur en chef du Brexit en 2016 par Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne. Sa mission prend fin le 24 décembre 2021, lorsqu'un accord avec le Royaume-Uni est trouvé.

A l'époque, il avait déclaré sur France 2 : "La France me manque. Ce pays est dans une telle situation, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'injustices, un manque de respect un peu partout. Je crois que notre pays a besoin de toutes les énergies, et je vais lui apporter l'énergie dont je dispose aujourd'hui."

Un homme de droite resté fidèle à son parti

De l'UDR à LR en passant par le RPR et l'UMP, Michel Barnier est toujours resté fidèle à la famille gaulliste. Il était réapparu en 2021 dans la vie politique nationale en se portant candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle de 2022. Son programme prévoyait notamment un "moratoire" sur l'immigration. Il avait été éliminé à l'issue du premier tour, arrivant en troisième position avec 23,9% des voix, derrière Eric Ciotti et Valérie Pécresse.