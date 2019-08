Jean-Luc Mélenchon absent des universités d'été de LFI pour aller rendre visite à l'ex-président brésilien Lula en prison

"C'est pour moi un devoir politique et personnel d'aller lui dire de vive voix notre soutien", a indiqué le chef de file de la France insoumise sur Facebook.

"Je ne pourrai pas participer aux amphis d'été de Toulouse cette année. Les insoumis vont me manquer." C'est par ces mots que Jean-Luc Mélenchon débute un message posté sur sa page Facebook mercredi 21 août, dans lequel il annonce sa rencontre avec l'ancien président brésilien Lula incarcéré au Brésil.

"C'est pour moi un devoir politique et personnel d'aller lui dire de vive voix notre soutien", explique le chef de file de la France insoumise, actuellement au Mexique, soulignant que "les Insoumis sont partie prenante de la mobilisation mondiale pour obtenir la liberté de Lula". A 73 ans, Lula a été condamné pour corruption dans le scandale de l'affaire Petrobras, et purge sa peine de 8 ans et 10 mois de prison depuis avril 2018.

Jean-Luc Mélenchon dit aussi avoir "accepté la date du 3 septembre pour recevoir à Buenos Aires le diplôme de docteur honoris causa de l'UNLA, grande université argentine".

Il présente ses "excuses aux personnes inscrites pour (sa) Conférence sur 'l'ère du peuple'" (prévue vendredi soir). "La concomitance" des Amphis de Toulouse "avec l'université d'EELV vous promet de bons dialogues si vous le décidez", note-t-il. Les universités d'été de son mouvement auront lieu du jeudi 22 au dimanche 25 août.