Présidentielle : Marine Le Pen vue comme "un danger pour la démocratie" par 50 % des Français, Éric Zemmour par 62%

La moitié des Français (50 %) considèrent la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen comme "un danger pour la démocratie", contre 62 % pour le candidat de "Reconquête!" Éric Zemmour, selon le baromètre annuel de l'image du Rassemblement national réalisé par Kantar Public pour franceinfo et Le Monde, publié lundi 17 janvier.

À moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, 40 % des Français, soit 9 points de moins qu’en février 2019, considèrent Marine Le Pen comme la représentante d’une "extrême droite nationaliste et xénophobe", alors qu'ils sont 64 % des Français à considérer Éric Zemmour comme tel.

Selon le baromètre, la candidate du RN est donc perçue comme moins extrême que l'ancien journaliste. Le nombre de Français qui souhaitent la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle est limité (21 %) mais nettement supérieur à la proportion qui exprime le même souhait s’agissant du polémiste (8 %). Par ailleurs, 29 % des Français jugent probable que Marine Le Pen soit élue présidente de la République, alors que 10 % font le même pronostic pour Éric Zemmour.

Si l’image de la candidate du RN s’est adoucie depuis plusieurs années, elle ne s’est pas pour autant banalisée, selon le baromètre, qui pointe donc que la moitié des Français interrogés estiment qu'elle représente "un danger pour la démocratie", un pourcentage nettement plus élevé que pour Emmanuel Macron (31 %) ou Jean-Luc Mélenchon (29 %).

Pour les prochaines échéances électorales, plus de six personnes interrogées sur dix (63%) disent n'avoir jamais voté pour le RN (ou le FN) et n'avoir pas l'intention de le faire. Elles sont 10% à ne pas l'avoir encore fait mais à l'envisager. Parmi les Français qui ont déjà voté pour le RN, 13% sont prêtes à le faire à nouveau alors que 4% ne récidiveront pas.

Enfin, sur les idées politiques, la part de Français qui estiment qu’il y a "trop d’immigrés en France" (47 %, +1 point depuis mai 2021) ou "qu’on ne se sent plus vraiment chez soi en France" (39 %, -1 point depuis mai 2021) restent stables et inférieurs aux niveaux observés dans le passé. La présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, défendue par Marine Le Pen dans cette campagne, suscite un certain intérêt (53 % sont d’accord), mais la suppression de l’aide médicale d’Etat (32 %) ou la suppression du droit du sol (30 %) convainquent beaucoup moins.

Ce sondage a été réalisé en face-à-face, entre le 5 et le 11 janvier, au domicile de 1 016 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de 3,1 %.