Pouvoir d'achat : "Le gouvernement n'a pas agi et refuse d'agir", dénonce Marine Le Pen

Sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, mercredi 1er juin, la députée du Rassemblement national du Pas-de-Calais et ex-candidate à la présidentielle 2022, Marine Le Pen, qui avait d'ailleurs fait du pouvoir d'achat l'un de ses sujets phare de la campagne, est revenue sur la hausse de l'inflation. Alors que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, affirme dans les colonnes du Figaro que la France sortira du pic de l'inflation en 2023, Marine Le Pen a tout bonnement conseillé "de ne pas croire un mot de ce [qu'il dit] et d'ailleurs, l'ensemble du gouvernement. [...] Ils mentent jusqu’à qu’ils ne puissent plus faire autrement que de dire la vérité".

Gérald Darmanin "devrait de lui-même considérer qu'il doit partir"

"Le gouvernement n'a pas agi et refuse d'agir. Je m'attendais à ce que [l'on vote] le plus rapidement possible une loi sur le pouvoir d'achat. Ça fait deux mois que ça dure et ça va encore continuer, et toutes les mesures annoncées n'auront pas lieu avant septembre !" a dénoncé Marine Le Pen pour qui, la solution "c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les produits de l'énergie, [...] c'est un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%". Également questionnée sur les incidents au Stade de France, en fin d'interview, Marine Le Pen a par ailleurs jugé "qu’un ministre vienne à la télévision mentir comme il l’a fait, c’est très grave. [...] Il devrait de lui-même considérer qu'il doit partir".