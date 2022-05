Législatives 2022 : les militants RN de Haute-Marne souhaitent que Marine Le Pen "revienne sur le devant de la scène"

"Marine ! Marine ma chérie !" lancent les militants sympathisants au passage de la finaliste de l'élection présidentielle. Une euphorie à la hauteur du manque : Marine Le Pen est de retour sur le terrain à Saint-Dizier (Haute-Marne), ville où la candidate d'extrême droite a fait un score de 54,44% au second tour. La candidate du Rassemblement national aux législatives dans le Pas-de-Calais est venue soutenir les deux candidats de son parti. La cinquantaine de militants jouent des coudes pour un selfie, une bise, devant l'hôtel où Marine Le Pen tient une conférence de presse. Elle tient dans sa main un mot glissé par un militant : "Je suis déçu tata Marine."

Déception après la défaite au second tour de l'élection présidentielle, mais joie de la revoir, car ces trois dernières semaines, certains se sont interrogés : où est Marine Le Pen ? "Il était temps parce que depuis les élections, on ne l'a plus revue, remarque Jean-Luc, on ne l'a plus entendue, on ne sait pas ce qu'elle mijote, ce qu'elle prépare." Catherine renchérit : "Il faut qu'elle revienne sur le devant de la scène !"

"Quand elle n'a pas été élue, ça a dû lui faire mal quand même, ça lui a foutu un coup." Catherine, militante du Rassemblement national à franceinfo

Ces militants de toujours sont incrédules : pourquoi une si longue absence ? Est-ce pour digérer la défaite ? Quoiqu'il en soit, pestent Joël et Eric, Marine Le Pen est discrète en ce début de campagne des législatives, et certains en ont profité pour en tirer parti. "Toute la gauche, Mélenchon et toute la clique !"

Une absence préjudiciable ?

Le risque : perdre du terrain. L'absence de Marine Le Pen a-t-elle été trop longue ? Sera-t-elle préjudiciable ? "C'est surtout vous que je n'ai pas vu sur le terrain parce que moi, j'y suis depuis 15 jours", répond l'intéressée, piquée au vif. Et pourtant, elle répond, sur le fond et se justifie presque. "Quelques jours mon dieu, ce n'est pas volé après huit mois de campagne, nous n'avons pas limité nos efforts, poursuit Marine Le Pen. Mais quelques jours aussi pour justement regarder comment se repositionnait la classe politique."

"Je m'aperçois que la classe politique française est en pleine déliquescence. Le Rassemblement national m'apparait un pilier solide." Marine Le Pen à franceinfo

D'autant que comme pour l'élection présidentielle, ses électeurs entreront tard dans la campagne, affirme-t-elle en petit comité. Autant une analyse qu'un espoir.