DIRECT. Remaniement : le premier conseil des ministres du nouveau quinquennat n'aura pas lieu avant jeudi

• Intervention surprise du président ukrainien, hier soir, lors la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes. "Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet" face à la guerre en Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message vidéo.



• C'est la journée la plus chaude de la semaine. Des températures aux alentours de 35 degrés sont attendues dans le Sud et des records risquent d'être battus.



• Elisabeth Borne a déjeuné, hier, avec Emmanuel Macron à l'Elysée où elle a passé trois bonnes heures avec le chef de l'Etat. Ils ont travaillé sur composition du futur gouvernement.



• La Finlande et la Suède doivent déposer aujourd'hui, et conjointement, leurs candidatures à l'Otan. Nous vous expliquons pourquoi la Turquie s'oppose à l'adhésion de ces deux pays nordiques dans à l'alliance.

: Elisabeth Borne est attendue vendredi dans la 6e circonscription du Calvados, où elle est candidate aux législatives, a appris franceinfo auprès de son entourage. Cette visite de "terrain" de trois jours est conditionné à la tenue du premier Conseil des ministres qui n'aura pas lieu avant jeudi.

: Désormais Première ministre en charge de la planification écologique, Elisabeth Borne, qui a été ministre du Travail de 2020 à 2022, a auparavant occupé les postes de ministre chargée des Transports puis de la Transition écologique. Franceinfo dresse le bilan de son action dans ces deux premiers ministères.







La 75e édition du festival de Cannes a officiellement été lancée avec la cérémonie d'ouverture. En visioconférence depuis Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré "je suis persuadé que le 'dictateur' va perdre", en référence au président russe Vladimir Poutine et au film de Charlie Chaplin.



• La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine "dans les jours et semaines qui viennent", a promis Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky. Suivez notre direct.



Le président américain Joe Biden a déclaré que la tuerie raciste de Buffalo était un acte de "terrorisme" et a dénoncé le "poison" du suprémacisme blanc.



: "J'aimerais la rencontrer au moins une fois avant de la remplacer".



Lors d'un déplacement à Nantes, l'ancien candidat à la présidentielle, qui espère accéder à Matignon à l'issue des élections législatives, s'est dit prêt à débattre avec Elisabeth Borne, qu'il a qualifiée de "soi-disant de gauche" et "en pointe sur la brutalité sociale et écologique".

• Le Festival de Cannes débute aujourd'hui. Les plus de 35 000 festivaliers venus du monde entier auront les yeux rivés à 19 heures sur la cérémonie d'ouverture, présidée par Virginie Efira. Suivez la journée et la soirée dans notre direct.



Le procès des attentats du 13-novembre a repris devant la cour d'assises spéciale de Paris avec les témoignages de Jesse Hughes, chanteur du groupe de rock américain Eagles of Death Metal, et Eden Galindo, alors guitariste, qui se produisaient au Bataclan le soir du 13-Novembre. Voici le compte-rendu de Catherine Fournier.



• La Finlande et la Suède déposeront demain conjointement leurs candidatures à l'Otan, annoncent les deux pays nordiques, malgré l'ombre persistante d'un blocage par la Turquie.

: MéfianceUne liste du supposé nouveau gouvernement circule actuellement dans les rédactions, mais plusieurs ministres démentent déjà la composition annoncée par cette liste. "Non merci", répond à franceinfo Renaud Muselier, dont le nom apparaît au détour d'une ligne. "Pfff quelle liste à la con", ajoute un ministre sortant qui ne croit pas du tout à la véracité de ces informations.

: Pour sa part, Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT chargée des retraites et de la protection sociale, prévient sur franceinfo que "toutes les organisations [syndicales] sont prêtes à en découdre" sur la réforme des retraites. "Il est bien évident que nous allons nous mobiliser si nous ne sommes pas entendus", a-t-elle lancé à l'ancienne ministre du Travail, juste après sa nomination à Matignon.

: Huit syndicats de la fonction publique interpellent dans une lettre ouverte la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne, l'appelant à augmenter les salaires et à renoncer au recul de l'âge légal de départ à la retraite. "La première des urgences est celle des salaires et du pouvoir d'achat", martèlent-ils.

: Dans l'attente de la nomination du nouveau gouvernement, le premier Conseil des ministres depuis l'arrivée à Matignon d'Elisabeth Borne n'aura pas lieu avant jeudi, a appris franceinfo auprès de l'entourage d'Emmanuel Macron.

: Des candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) pour les prochaines législatives déplorent des obstacles pour s'inscrire en préfecture. En Ile-de-France, mais pas que. Sophia Chikirou, candidate Nupes-LFI, précise que des difficultés ont notamment été constatées en Ariège et dans le Rhône.

: Bonjour Alors je réponds oui à la première question mais à la 2e, attention à ne pas surestimer les avantages dont bénéficient les anciens Premiers ministres. Lorsqu'on a été chef du gouvernement, on a droit à 15 000 euros brut mensuels, durant les trois mois qui suivent le terme de la mission.



Le chef du gouvernement sortant bénéficie d'un dispositif de protection policière coordonné par le Service de la protection du ministère de l’Intérieur (SDPL). En outre, pendant 10 ans, il a droit, sur demande, à l'octroi d'un véhicule avec chauffeur, ainsi qu'à un secrétaire particulier dont la durée de mise à disposition a été limitée à dix ans.

: Bonjour à voussi je comprends bien, Mme Borne peut être PM pendant un peu plus d'un mois et le perdre ? j'ai regardé un peu partout sur le net, celui lui permet une pension à vie, une prime de plus de 40k, le carburant et un garde du corps à vie...vous confirmez ? merci, ça doit se savoir out de même, où part notre argent en temps de crise

: Bonjour @cyclo_ecolo. Effectivement, si Elisabeth Borne était élue lors des prochaines élections législatives, ce serait son suppléant, Freddy Sertin, qui siégerait à l'Assemblée, comme nous le disions dès le 5 mai.

: Bonjour Violaine. Sait-on qui serait le/la suppléant(e) d'Elisabeth Borne pour les législatives ? Cette personne a en effet toutes les chances d'être titulaire de facto !

: @Guillaume Oui ! Les candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) aux législatives à Paris déplorent les difficultés à s'inscrire en préfecture sous la nuance politique "Nupes". Les critiques portent sur le nouveau nuancier politique du ministère de l'Intérieur pour les élections des 12 et 19 juin. La nuance Nupes n'a pas été créée, car elle "réunit des candidats investis de manière indépendante par les partis associés à cet accord", ce qui "tend à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine", explique la circulaire.



"C'est extrêmement préoccupant, on conteste la circulaire du ministère de l'Intérieur", dénonce Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et candidat à Paris. Des courriers vont être envoyés au ministère, et un référé est envisagé par les responsables de la Nupes.

: Un petit mot sur le scandale du ministère de l'intérieur qui refuse l'appellation NUPES pour les législatives ?

: Emmanuel Macron poursuit ses consultations avant de choisir les futurs ministres de cette équipe resserrée dirigée par Élisabeth Borne. La difficulté vient notamment de son souhait de trouver des profils forts politiquement mais qui ne sont pas candidats aux législatives. Jean-Jérôme Bertolus vous explique pourquoi la formation du gouvernement va encore prendre du temps.

: La nièce de Marine Le Pen a tranché. Marion Maréchal, désormais vice-présidente de Reconquête ! après avoir rallié Eric Zemmour lors de la présidentielle, va quitter la direction de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (Issep). L'ancienne députée FN du Vaucluse avait lancé cette école de sciences politiques en septembre 2018 à Lyon, mais elle a jugé que ses fonctions de directrice de l'établissement n'étaient plus compatibles avec ses nouvelles activités politiques.

• Au lendemain de sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne s'est rendue à l'Assemblée nationale, pour rencontrer les députés de la majorité. L'occasion surtout pour la nouvelle Première ministre de motiver ses troupes en vue des élections législatives. "Il nous faut une majorité la plus large possible", a-t-elle déclaré.



Le procès des attentats du 13-novembre a repris devant la cour d'assises spéciale de Paris avec les témoignages de Jesse Hughes, chanteur du groupe de rock américain Eagles of Death Metal, et Eden Galindo, alors guitariste, qui se produisaient au Bataclan le soir du 13-Novembre.



• "Au cours des dernières vingt-quatre heures, 265 combattants ont rendu les armes et se sont constitués prisonniers, dont 51 gravement blessés", affirme le ministère russe de la Défense. Suivez la situation dans notre direct.



• Le Festival de Cannes débute aujourd'hui. Le tapis rouge est déroulé sur les marches du palais des Festivals. Les chasseurs d'autographes sont en place. Suivez la journée et la soirée dans notre direct.

: Elisabeth Borne et Emmanuel Macron déjeunent ensemble aujourd'hui, selon des informations de France Télévisions. La nouvelle Première ministre est actuellement en partance pour l'Elysée.

: Bonjour @Gaël @Impatience @Corinne @Alex. Vous êtes nombreux à me poser la question. On ne sait pas encore quand on connaîtra la composition du gouvernement, je ne peux donc pas m'avancer précisément à ce sujet. Mais l'annonce du nouveau gouvernement devrait intervenir avant la fin de la semaine. Bien évidemment nous vous tiendrons informés sur franceinfo.

: Bonjour FI. Quand est ce que nous allons savoir qui seront les ministres d'Elisabeth Borne ?