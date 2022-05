"Il faut un pays décentralisé", demande mardi 3 mai sur franceinfo le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier. "Tout est décidé par Paris", "un pays verticalisé", "ça ne fonctionne pas", selon lui. Soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle et pour les prochaines législatives, il espère plus de compétences pour les régions, même s'il n'a "aucune assurance" du président de la République sur ce point. Renaud Muselier demande ainsi plus de compétences dans "la santé", "l'environnement" et "tout ce qui n'est pas régalien".

Quel second mandat ? ➡️ "Il faut apaiser, mais il faut réformer. Sans aucune brutalité", estime Renaud Muselier, président de la région PACA, qui souhaite la délégation aux régions de "tout ce qui n'est pas régalien". "Il faut un pays décentralisé", "une forme d'autonomie."

"En termes de proximité, on est plus fort", assure-t-il en se fondant notamment sur ce qui a été fait pendant la crise sanitaire. "On a été beaucoup plus réactif que le gouvernement" qui "ne parlait pas aux préfets".

Des compétences élargies dans la santé et dans l'environnement

"Les présidents de région ont fourni des masques alors que l'Etat n'en avait pas." Renaud Muselier souhaite donc le rattachement des Agences régionales de santé (ARS) au sein des régions, alors qu'elle sont aujourd'hui dépendantes du ministère de la Santé. "Il faut le faire avec les hôpitaux de proximité, en intégrant les maires et les départements." Sur le plan de l'environnement, le président de la région Paca souhaiterait par exemple avoir son mot à dire sur les futurs emplacements des éoliennes en mer. "On connaît mieux que quiconque le trafic des bateaux et les endroits où ça ne se voit pas depuis la côte."

Il aimerait également influer sur les décisions prises dans les ports comme à Nice, Toulon et Marseille, qui est "un ancien port autonome dans lequel on ne pèse pas en conseil d'administration. Comment voulez-vous organiser toutes les usines, le pétrole, le gaz, les terminaux ?" Pour le président délégué de Régions de France, "ce n'est que du bon sens, il faut travailler avec les locaux".