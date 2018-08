VIDÉO. "Est-ce qu'il y a de l'argent qui aurait été volé ?" : François de Rugy répond aux critiques de Laurent Wauquiez sur le budget 2019

Invité de franceinfo lundi 27 août, François de Rugy a défendu les grandes orientations budgétaires 2019, dévoilées la veille par le Premier ministre, Edouard Philippe. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas apprécié les critiques sur ces choix, formulées par Laurent Wauquiez, le patron des Républicains (LR).

"Il faut quand même être sérieux"

Alors qu'il faisait sa rentrée politique sur ses terres en Haute-Loire dimanche, le président du parti LR a sommé Emmanuel Macron de "rendre l'argent aux Français". Une phrase qui a fait bondir le député La République en marche (LREM) de Loire-Atlantique. "Quand on est chef d'un parti qui ambitionne d'être aux responsabilités, il faut quand même être sérieux", a répondu le président de l'Assemblée nationale.

"Quand on dit 'rendre l'argent', est-ce qu'il y a de l'argent qui aurait été volé ? Est-ce qu'il y aurait eu plus d'argent prélevé qu'il n'y en aurait eu de dépensé ? C'est l'inverse !", a lancé François de Rugy. "Aujourd'hui, on dépense plus, que ce soit pour l'État, pour les collectivités locales ou la protection sociale, qu'on ne prélève d'impôts ou de taxes", a-t-il assuré.