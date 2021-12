Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse désignée candidate des Républicains avec 60,95% des voix face à Eric Ciotti

"La droite républicaine est de retour", promet-elle. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a été désignée candidate des Républicains à la présidentielle, samedi 4 décembre, en s'imposant face à Eric Ciotti au second tour du congrès organisé en ligne auprès des adhérents. L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur (2007-2011) et du Budget (2011-2012), favorite avec sa ligne libérale et ferme, a remporté 60,95% des voix, contre 39,05% au très droitier député des Alpes-Maritimes.

>> DIRECT. Congrès LR : suivez les réactions à la victoire de Valérie Pécresse

"Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, le parti du général De Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle", s'est réjouie Valérie Pécresse, dans son discours de victoire. Elle a dit "merci" aux adhérents "d'avoir eu cette audace" et veut s'"en montrer digne".

Son premier meeting contrarié par le Covid

Eric Ciotti a "félicité Valérie Pécresse avec sincérité" et souligné qu'elle aurait "l'immense responsabilité d'emmener notre famille politique vers la victoire". Eric Ciotti veut "que nous conduisions ensemble ce combat" avec Valérie Pécresse.

La nouvelle candidate des Républicains fera son premier déplacement dans son nouveau costume, lundi, aux côtés d'Eric Ciotti, sur les terres de ce dernier, à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes). Néanmoins, face à la cinquième vague de Covid-19, le premier grand meeting prévu par Les Républicains, prévu initialement samedi 11 décembre porte de Versailles à Paris, "ne se fera pas en physique", a annoncé le président du parti, Christian Jacob.