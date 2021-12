DIRECT. Congrès LR : la participation atteint 76,6% à 10 heures, le suspense reste entier entre Valérie Pécresse et Eric Ciotti

#COVID_19 Ceux qui ont reçu une dose de Pfizer après deux doses d'AstraZeneca "avaient un mois plus tard des taux d'anticorps près de 25 fois plus élevés que les témoins. Lorsque le rappel Pfizer a été administré après deux injections de Pfizer, les niveaux d'anticorps ont été multiplié par plus de huit", rapporte The Guardian.