Présidentielle 2022 : "Il n'y a pas beaucoup de différences entre Valérie Pécresse et Eric Ciotti", juge Fabien Roussel, le candidat du PCF

Le candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle de 2022, Fabien Roussel était, jeudi, reçu dans "Votre invité politique" sur la chaîne franceinfo. Il a évoqué les qualifications de Valérie Pécresse et d'Eric Ciotti au second tour de l'investiture Les Républicains pour le scrutin suprême.

Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés pour le second tour de l'élection visant à la nomination du candidat des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022, a annoncé jeudi 2 décembre le président du parti, Christian Jacob. On retiendra notamment, à l'issue du premier tour de ce scrutin, l'élimination de Xavier Bertrand, pourtant donné favori à droite.

Reçu, jeudi 2 décembre, dans "Votre invité politique" sur la chaîne franceinfo, le candidat du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a toutefois estimé qu'il ne "voyait pas beaucoup de différences qui séparent Valérie Pécresse d'Eric Ciotti". "Quand je regarde les programmes de l'une et de l'autre, j'alerte tout de suite le monde du travail et les salariés", évoquant notamment le retour aux 39 heures ou la suppression de 250 000 postes de fonctionnaires, mesures proposées par Eric Ciotti.