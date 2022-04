Présidentielle 2022 : critiqué pour avoir appelé à voter Emmanuel Macron, le maire LR du Touquet juge que "certains perdent leurs nerfs"

"Dans une famille politique, on décroche le téléphone, on discute, on s'explique, mais on n'échange pas sur les réseaux sociaux", a réagi vendredi 22 avril sur franceinfo Daniel Fasquelle, maire Les Républicains du Touquet. Plusieurs membres de son parti ont réagi vivement sur Twitter après que le trésorier national du parti a clairement affiché son "soutien" à Emmanuel Macron, dans la perspective du second tour de la présidentielle.

Il a exprimé un soutien "exigeant et attentif" au président-candidat qui n'est pas un "ralliement" à Emmanuel Macron, assure-t-il sur Twitter, mais "une volonté d'agir dans le dialogue avec le président de la République pour, demain, redresser le pays". "S'il reste un peu d'énergie à Daniel Fasquelle, il pourra devenir trésorier du comité de la lèche à Emmanuel Macron", a notamment lancé le numéro trois de LR, Aurélien Pradié, sur Twitter.

Dimanche parce que l’avenir de notre pays est en jeu, je souhaite apporter mon soutien à @emmanuelmacron. Un soutien exigeant et attentif préalable à un rassemblement autour d’un projet ambitieux pour la France et l’Europe . ➡️Dimanche je vote #Macron #Presidentielle2022 pic.twitter.com/zGp1acqn7a — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) April 22, 2022

À "certains" de ses amis, Daniel Fasquelle répond que "c'était plus facile de décrocher le téléphone plutôt que de lancer des invectives sur les réseaux sociaux". Il précise notamment avoir eu au téléphone Christian Jacob, le patron de LR, pour s'expliquer. "Sur la forme, je suis surpris par les réactions de certains. Sur le fond, je veux leur dire tout simplement que je n'ai jamais changé d'avis. Je l'avais fait il y a cinq ans. Je l'ai fait cette fois-ci. J'appelle clairement, en tant que gaulliste, à voter pour Emmanuel Macron et à faire barrage à l'extrême droite."

"Tenir compte" du résultat du premier tour

Le maire du Touqet rappelle que "la position du parti, c'est de laisser à l'intérieur plusieurs voix s'exprimer. Il a toujours été dit clairement que ceux qui souhaitaient appeler à voter Emmanuel Macron pouvaient le faire." Daniel Fasquelle rappelle que "Christian Jacob lui-même a dit qu'il voterait Emmanuel Macron" et assure ne pas comprendre "les réactions de certains qui perdent leurs nerfs et leur sang-froid à deux jours du second tour de l'élection présidentielle où, pour moi, les choses sont claires, Emmanuel Macron doit être réélu".

Daniel Fasquelle assure ne pas avoir "envie de quitter Les Républicains" mais entend vouloir "tenir compte de ce qu'il s'est passé il y a presque 15 jours. Notre candidate a fait 4,8%. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était." Le maire du Touquet "ne veut pas se réfugier dans une opposition systématique et stérile, position dans laquelle certains voudraient nous enfermer". "Écoutons-nous les uns les autres et cessons les invectives", ajoute Daniel Fasquelle.

Le trésorier de LR assure par ailleurs qu'il n'y a pas "d'inquiétudes" pour les finances du parti. "L'enjeu est de 2,5 millions d'euros. Nous sommes tout à fait capable dans le cadre du budget 2022 de retrouver des marges de manœuvre pour aider nos candidats aux législatives." Daniel Fasquelle assure que "les finances du parti ne sont pas en danger aujourd'hui".