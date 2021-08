Le député LR Eric Woerth propose de donner un double vote aux municipales pour les propriétaires de résidence secondaire

La proposition a fait grincer de nombreuses dents. Le député LR de l'Oise Eric Woerth a proposé, lors de la pré-rentrée des Républicains à La Baule (Loire-Atlantique), "d'étudier l'opportunité pour les propriétaires de résidences secondaires (...) de voter aux élections municipales sur leurs deux lieux de vie".

Je propose d’étudier l’opportunité pour les propriétaires de résidences secondaires qui seront les seuls à payer la taxe d’habitation de voter aux élections municipales sur leurs 2 lieux de vie.

Renforcer la démocratie c’est aussi faire évoluer nos modes de participation pic.twitter.com/C2dnviA2Wb — Eric Woerth (@ericwoerth) August 28, 2021

Pour l'ancien ministre du budget, la proposition a pour objectif de "renforcer la démocratie" en faisant "évoluer nos modes de participation". Mais l'idée a provoqué de nombreuses réactions indignées. Plusieurs responsables politiques ont vivement désapprouvé la proposition. "Hallucinant", a répondu la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, qui interroge avec ironie : "Et avec une piscine, ça compte triple ?"

Et avec une piscine, ça compte triple ? #hallucinant https://t.co/hAj29vxmOC — Clémentine Autain (@Clem_Autain) August 28, 2021

Le député Matthieu Orphelin a estimé que cela revenait à "permettre aux plus riches de voter deux fois". Le député LREM du Cher, François Cormier-Bouligeon, a de son côté estimé que cela reviendrait à "rétablir le suffrage censitaire". La porte-parole d'En marche, Maud Bregeon, a également manié l'ironie en proposant à la droite d'aller un peu plus loin : "Bonne idée ça, on pourrait aussi retirer le droit de vote aux jeunes et aux locataires pendant qu’on y est."

Permettre aux plus riches de voter deux fois... @lesRepublicains et @ericwoerth en pleine forme en cette rentrée, avec des idées inédites pour refonder la démocratie ! #LaBaule2021 #CampusLaBaule https://t.co/g3wbpVPe6s — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) August 28, 2021

2 voix pour les plus fortunés qui ont deux maisons. @ericwoerth se propose tranquillement de rétablir le suffrage censitaire !

La droite LR/Woerth = La Restauration https://t.co/WQZorFIPig — François Cormier-Bouligeon (@FCBDeputeduCher) August 28, 2021