Sondage Ipsos-Sopra-Steria : Les Républicains est devenu "un réservoir à idées qui est vide", estime Jean Petaux, politologue

Alors que paraît dimanche 16 mai un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd’hui en France qui indique que Les Républicains sont écartelés entre La République en Marche et le RN, le politologue Jean Petaux estime que le parti Les Républicains est devenu "un réservoir à idées qui est vide."

franceinfo : Pourquoi Les Républicains manquent-ils autant de visibilité pour un parti qui a été au pouvoir pendant des décennies ?

Jean Petaux : Je crois qu'on pourrait également faire ce constat pour l'autre grand parti de gouvernement depuis des décennies, le Parti socialiste. Je me permets de faire ce rapprochement parce que je crois que la crise que connaît LR aujourd'hui est celle, finalement, d'un réservoir à idées qui est vide. D'une certaine façon, ce sondage Ipsos Sopra Steria est révélateur d'une crise qui est peut-être encore plus profonde, puisque c'est le décalage de la perception de la situation entre ceux qui sont à l'extérieur de LR et ceux qui sont dedans. Car ceux qui sont à l'extérieur et précisément, par exemple les sympatisants La République en Marche et les sympathisants RN ne voient aucun inconvénient à s'allier avec LR. Ils considèrent que, d'une certaine façon, la proximité est forte. Les sympathisants et les militants LR, eux, au contraire, sont en train de s'enfermer dans une sorte de réduit d'irréductibles qui veulent rester tout seuls et qui considèrent qu'ils ne peuvent pas passer d'alliance avec d'autres.

Est-ce la conséquence du "en même temps" d'Emmanuel Macron, qui est entre d'un côté LR et de l'autre le Rassemblement national ?

On dit habituellement que les électeurs préfèrent l'original à la copie. Là, c'est comme si les électeurs se mettaient à préférer les photocopies, celles de LREM et celles du RN par rapport à l'original. C'est-à-dire en quelque sorte qu'ils préféraient ses clones de programmes ou de propositions qui pouvaient être initialement faites par Les Républicains. Par ailleurs, Edouard Philippe a souvent employé l'expression de la poutre qui continue à travailler après la formidable secousse que lui a administré Emmanuel Macron en 2017. On a l'impression cette fois-ci que non seulement la poutre bouge encore, mais qu'elle est surtout fractionnée. Elle est en train de se scinder entre finalement deux partis à l'intérieur-même de LR. Et encore le sondage ne nous donne-t-il qu'une photographie à partir de thématiques. Mais la fracture idéologique des Républicains passe aussi à l'intérieur du parti en fonction des leaders. Si les choses se poursuivent ainsi, LR peut pour la prochaine présidentielle rejoindre le sort qui était celui du Parti socialiste, c'est-à-dire avoir un score à moins de deux chiffres.

Alors justement, qu'existe-t-il comme alternative à gauche ? Qui peut être fédérateur à gauche pour faire face à Emmanuel Macron ?

Actuellement, personne. Puisque les sondages, qui évidemment ne sont que des photographies à un an de la prochaine présidentielle, nous indiquent que toutes les forces sont autour de 8%, 9%, 10%, 12% grand maximum. Et celui ou celle qui va se dégager devra au moins creuser l'écart avec 3 ou 4 points d'avance par rapport aux autres candidats des gauches. On assiste véritablement, par rapport à 2017, à une situation qui pourrait bien plus ressembler à 1969, c'est-à-dire une gauche qui, le Parti communiste n'étant plus là, est complètement diffractée avec des candidats qui auront du mal à dépasser les 15%.

Cela signifie-t-il que ceux qui disent qu'il y aura un duel Macron-Le Pen d'office au deuxième tour ont raison ?

Je me méfie beaucoup de ce genre de prédictions et de prévisions à un an. La vie politique française est faite de rebondissements, de surprises. Elle est faite aussi parfois d'effondrements, totalement inattendus. Donc je ne me risque pas du tout à ces pronostics. Ce qui est certain, c'est qu'aussi bien LR que le Parti socialiste, dans leur dimension de partis de gouvernement, sont complètement en panne d'idées, de propositions, et n'arrivent pas à renouveler un logiciel programmatique qui pourrait en particulier ramener à eux des électeurs qui sont en ce moment en déshérence, soit du côté du RN, soit même du côté de La République en Marche.