Municipales à Paris : Benjamin Griveaux officialise sa candidature à l'investiture LREM

C'est désormais officiel. L'ex-porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a annoncé, jeudi 28 mars, sa candidature à l'investiture LREM pour les élections municipales à Paris en 2020. "Evidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris", a-t-il déclaré dans un café place de la République, à Paris.

"Paris a besoin de se retrouver. Paris a été un peu délaissé, un peu négligé et on a besoin de remettre Paris en marche (...). Je ne peux pas me satisfaire que beaucoup de Parisiens quittent cette ville, que beaucoup de Parisiens ne soient plus heureux d'y vivre", a-t-il exprimé devant ses soutiens. Le président de la République avait démis Benjamin Griveaux de ses fonctions mercredi, au même titre que le secrétaire d'Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, lui aussi candidat à la candidature pour Paris, et la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les élections européennes.

